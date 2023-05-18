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На саммите G7 в Японии обсудят повышение эффективности санкций против России

Политика
На саммите G7 в Японии обсудят повышение эффективности санкций против России

Участники саммита стран «Большой семерки» намерены обсудить вопрос, касающийся повышения эффективности антироссийских санкций. Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью в канцелярии премьер-министра Японии Нориюки Сиката.

Он напомнил, что глава правительства Фумио Кисида неоднократно указывал на неотделимость европейской и азиатской безопасности. В связи с этим политик, который выступит в качестве председателя заседания, планирует обговорить с коллегами рестрикции против Москвы.

«Есть такие вопросы [с которыми мы сталкиваемся], как обход санкций. Мы должны убедиться, что существующие санкции эффективны, и побудить Россию изменить поведение», — отметил Сиката в ходе брифинга перед встречей лидеров G7.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден уже прибыл в Хиросиму для участия в саммите. Вместе с ним в страну восходящего солнца прилетел государственный секретарь США Энтони Блинкен.
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