Кремль подтвердил продление зерновой сделки

Кремль подтверждает продление зерновой сделки. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, сделка продлевается на два месяца. Также прорабатываются варианты, «эквивалентные разблокированию» Россельхозбанка в SWIFT. Продолжается работа и по решению проблемы, связанной с поставками российского аммиака, добавил официальный представитель Кремля.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ранее объяснил, почему Москва согласилась на продление зерновой сделки. Как утверждает дипломат, Россия не теряет надежды на то, что проблемы с реализацией инициативы будут решены.