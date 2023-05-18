Оперативность борьбы с лесными пожарами в Томской области составила 100%

Как пишет сетевое издание «КП-Томск», в данный момент в Томской области действует один локализованный пожар. Всего с начала года в лесах устранили 24 возгорания на 271,32 га. В 80% случаев возгорания возникли из-за распространения огня с так называемых земель иных категорий, сообщили в пресс-службе ведомства.