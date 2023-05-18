Оперативность борьбы с лесными пожарами в Томской области составила 100%

Масштабные лесные пожары отмечают в 2023 году в РФ. Власти Урала и некоторых сибирских регионов сообщают об острой ситуации с огнем. Однако в Томской области все пожары тушат в течение первых суток. Об этом заявили в департаменте лесхоза региона.
Как пишет сетевое издание «КП-Томск», в данный момент в Томской области действует один локализованный пожар. Всего с начала года в лесах устранили 24 возгорания на 271,32 га. В 80% случаев возгорания возникли из-за распространения огня с так называемых земель иных категорий, сообщили в пресс-службе ведомства.
В борьбе с огнем в регионе участвуют 29 сотрудников лесопожарных станций и лесной охраны. Используют восемь единиц техники. Патрулируют территорию специальные мобильные группы. В этом году они уже выполнили 48 рейдов. С воздуха за ситуацией наблюдают экипажи трех самолетов Ан-2.
Сейчас на территории региона по условиям погоды класс пожарной опасности в лесах понизился с 4,8 до 2,9, но особый противопожарный режим в области продолжает действовать, поделились в надзорном ведомстве.