Около десяти граждан Ганы пострадали при обрушении нелегальной шахты в районе Бирим

Аккра, 18 мая. Семь человек погибли при обрушении незаконной шахты в районе Бирим на востоке Ганы.
Представители Национальной организации по борьбе со стихийными бедствиями (NADMO) сообщили, что общее количество пострадавших превышает десять человек. Выжившие оказались заперты под землей. Экстренные службы региона уже начали работы по их освобождению.
Порядка 18 граждан занимались несанкционированной добычей полезных ископаемых на участке Корли Тейе, когда произошел инцидент. Местные жители попытались самостоятельно разобрать завалы, но сильный ливень помешал спасательной операции.
Ранее более десяти наемников из Чада и Судана стали жертвами обрушения золотого рудника в районе центральноафриканского города Батангафо. Вход завалило камнями, и шахтеры скончались от нехватки кислорода.
Кроме того, шесть человек погибли в результате трагедии на предприятии в Касаи, центральной провинции Демократической Республики Конго. Рабочие проникали на запрещенный объект по ночам и трудились с помощью самодельных инструментов.