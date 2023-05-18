Сотрудники МЧС Свердловской области задержали поджигателя сухой травы

Сотрудники экстренных служб получили данные о сильном пожаре в двух километрах от села Тюльгаш под Нижними Сергами в Свердловской области. Прибыв на место, спасатели задержали человека, который поджег сухую траву, из-за чего вспыхнул пожар на многие километры вокруг.
По сообщению пресс-службы управления МЧС по Свердловской области, к моменту приезда бойцов пожарно-спасательного отряда трава горела на площади 2,7 квадратных километра. Сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь лишь спустя пять с лишним часов, сообщает ИА «Время Пресс». Открытое горение удалось ликвидировать только к вечеру.
Мужчину, устроившего поджог, передали правоохранителям. В обстоятельствах происшествия предстоит разбираться органам следствия.