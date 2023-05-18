Страны G7 обсудят просьбу Зеленского провести мирный саммит по Украине без участия России

Президент Украины Владимир Зеленский запросил провести мирный саммит по Украине для продвижения своего «мирного плана». Лидеры G7 могут обсудить его предложение на встрече в Японии, пишет газета Financial Times
Предполагаемое мероприятие будет направленно на продвижение плана Зеленского по урегулированию конфликта на Украине. Ожидается, что Россия не будет участвовать в данной встрече.
«Лидеры G7 обсудят предложение о проведении мирного саммита по Украине во время трехдневной встречи в Хиросиме на этой неделе в ответ на запрос Владимира Зеленского», — сообщило издание.
Ранее сообщалось, что турне Зеленского по Европе может привести к поставкам западных самолетов на Украину. Премьер Великобритании Риши Сунак уже пообещал начать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16.