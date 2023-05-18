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Власти Туниса обнаружили 9 тел нелегальных мигрантов на границе с Алжиром

Весь мир
Власти Туниса обнаружили 9 тел нелегальных мигрантов на границе с Алжиром

Тунис, 18 мая. Власти Туниса обнаружили тела девяти нелегальных мигрантов в провинции Кассерин, граничащей с Алжиром, пишут арабские СМИ.

Существует гипотеза, что погибшие беженцы заблудились в лесах, разделяющих два соседних государства, и умерли от переохлаждения. Однако данная теория подвергается сомнению, и тайна будет раскрыта после завершения исследований.

«Тела были обнаружены в районе Хайдара и переданы судебному врачу для выяснения причин смерти», — заявил официальный представитель суда Риад ан-Навави.

Есть предположение, что африканские беженцы прибыли в центральную приграничную зону без ведома алжирских властей, которые на этом фоне подверглись критике за бездействие в сдерживании волны переселенцев.

Ранее представитель Национальной гвардии Хуссем Эддин Джебабли объявил о срыве четырех операций нелегальной миграции.
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