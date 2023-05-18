Все изменилось, когда вместо борьбы с терроризмом США занялись наживой: почему американцы включили РФ в «ось зла»

Говоря о России, как об «агрессоре», вводя против нее санкции и поддерживая огульную русофобию, американцы забывают, что именно они, в первую очередь, являются нарушителями международного права. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Колунов.
Жертвы интервенций США составляют от 4,5 до 4,6 миллиона человек, и эта цифра продолжает расти, считают исследователи. В докладе, опубликованном Washington Post говорится, что от 3,6 до 3,7 миллиона человек умерли от «косвенных причин»: экономических, экологических, ситуации в здравоохранении. По оценкам газеты, большое количество жертв связано не с боевыми действиями, а с их последствиями: насилием, голодом, разрушениями и болезнями.
В авторской колонке для ФАН Колунов напомнил, что после терактов 11 сентября Россия, поддержав США в борьбе с терроризмом, предоставила американцам свои аэродромы. Однако Вашингтон воспользовался этим для развязывания новых конфликтов с целью завладеть ресурсами Афганистана, Ирака, Ливии и других стран.
Американцы забывают, что настоящие нарушители норм международного права – они. Колонка Сергея Колунова
Уча весь мир «демократии и миру», США забывают одно – развязанные ими войны после 11 сентября 2001 года унесли жизни практически 5 миллионов человек. После событий, произошедших 11 сентября, мы были едины, как никогда: весь мир был против терроризма, а Россия предоставила и свои аэродромы, и аэродромы союзников – Киргизии, Казахстана, Таджикистана – для пользования натовцам и американцам. Увы, все изменилось, когда США увидели в том же Афганистане «наживу». Борьба с терроризмом перешла во что-то иное, более прибыльное. А когда Россия открыто начала задавать вопросы по этому поводу, то попала в тот же список, в ту же «ось зла», как говорил Джордж Буш-младший, что и Афганистан.
Вводя санкции, поддерживая огульную русофобию, американцы забывают, что настоящие нарушители норм международного права – они. Интервенции в Гренаду, Панаму, Афганистан, Ирак, бомбардировки Югославии и Ливии – это военные преступления с тысячами жертв, за которые США так и не ответили.
Конечно, переписывание истории дает свои плоды. В американских учебниках победители во Второй мировой войне – «союзники», а Советский Союз лишь косвенно участвующая страна. Но «лекала» для европейских стран совсем другие, более жесткие. Вспомните Украину. Там в учебниках истории Советский Союз из разряда победителей перенесли в разряд захватчиков. Старшее поколение знает правду, но что будет, когда его не станет? Это тот вопрос, ответ на который мы должны дать делом, продолжая спецоперацию.