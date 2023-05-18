Все изменилось, когда вместо борьбы с терроризмом США занялись наживой: почему американцы включили РФ в «ось зла»

Уча весь мир «демократии и миру», США забывают одно – развязанные ими войны после 11 сентября 2001 года унесли жизни практически 5 миллионов человек. После событий, произошедших 11 сентября, мы были едины, как никогда: весь мир был против терроризма, а Россия предоставила и свои аэродромы, и аэродромы союзников – Киргизии, Казахстана, Таджикистана – для пользования натовцам и американцам. Увы, все изменилось, когда США увидели в том же Афганистане «наживу». Борьба с терроризмом перешла во что-то иное, более прибыльное. А когда Россия открыто начала задавать вопросы по этому поводу, то попала в тот же список, в ту же «ось зла», как говорил Джордж Буш-младший, что и Афганистан.