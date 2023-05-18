Киев требует ввести новые санкции против России, однако экономики стран Запада уже пострадали от мощной инфляции. На неэффективность рестрикций указала британская газета The Guardian.
В Соединенном Королевстве признали, что санкционные механизмы не разрушили российскую экономику. При этом правительства ряда западных государств, наоборот, «зашатались» на фоне кризиса. Введением рестрикций Запад сам прострелил себе ногу, убеждены аналитики.
«Как оружие экономического конфликта санкции опрометчивы, неэффективны и реакционны», — говорится в материале британского издания.
Еврокомиссия в своем экономическом прогнозе на 2023-2024 годы фактически признала эффективность работы Москвы в вопросе преодоления последствий санкционного давления. Об этом сообщило Минэкономразвития России.