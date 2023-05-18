В Британии назвали санкции Запада против России опрометчивыми и неэффективными

В Соединенном Королевстве признали, что санкционные механизмы не разрушили российскую экономику. При этом правительства ряда западных государств, наоборот, «зашатались» на фоне кризиса. Введением рестрикций Запад сам прострелил себе ногу, убеждены аналитики.