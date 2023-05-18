Глава МИД Лавров призвал избегать конфронтации в международных отношениях

Конфронтация является тупиковым путем в развитии международных отношений, поэтому необходимо избегать противостояния между мировыми центрами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Дипломат подчеркнул, что мировому сообществу необходимо обеспечить правовое урегулирование многополярному миропорядку. Основой для этого должны быть устав ООН и уважение принципа суверенного равенства всех государств.
«Россия последовательно исходит из того, что развитие международных отношений в режиме конфронтации – путь тупиковый», — сказал Лавров
Ранее Сергей Лавров заявил о принимаемых Россией мерах по ускорению включения Белоруссии в ШОС. Он добавил, что его белорусский коллега уже проинформирован о шагах Кремля.