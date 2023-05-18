Ученые обнаружили высокую эффективность старого антибиотика против устойчивых бактерий

На данный момент ученые вернулись к исследованию забытого препарата и попытались взглянуть на него с новой стороны. Они выяснили, что токсичное влияние нурзеотрицина связано с одним компонентом – стрептотрицином. Его молекула бывает двух видов, и стрептотрицин-F гораздо менее вредный и достаточной эффективный в противостоянии с устойчивыми патогенами. Эксперты планируют продолжить работу над старым антибиотиком, чтобы точнее определить терапевтический потенциал лекарства.