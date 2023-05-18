Ученые обнаружили высокую эффективность старого антибиотика против устойчивых бактерий

Ученые Гарвардской медицинской школы в США обнаружили высокую действенность старого антибиотика нурзеотрицина против лекарственно-устойчивых микроорганизмов, пишет Planet Today.
Препарат нурзеотрицин открыли еще в 1940-х годах в почвенном грибе. Он был создан для борьбы с инфекциями, которые вызваны грамотрицательными бактериями, так как они не поддавались лечению другими лекарствами из-за толстой оболочки. Работу над нурзеотрицином прекратили, потому что он очень токсично влиял на почки.
На данный момент ученые вернулись к исследованию забытого препарата и попытались взглянуть на него с новой стороны. Они выяснили, что токсичное влияние нурзеотрицина связано с одним компонентом – стрептотрицином. Его молекула бывает двух видов, и стрептотрицин-F гораздо менее вредный и достаточной эффективный в противостоянии с устойчивыми патогенами. Эксперты планируют продолжить работу над старым антибиотиком, чтобы точнее определить терапевтический потенциал лекарства.
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