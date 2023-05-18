В Москве создатели «Смешариков» проведут выставку, посвященную 20-летию проекта

Посвященная мультсериалу «Смешарики» выставка откроется в Москве летом. Гостям обещают погружение в мир любимых героев.
Как сообщает издание ТАСС, мероприятие под названием «Смешарики. Искусство быть круглым» проведут в честь 20-летия проекта. Поклонники смогут посетить событие 8 июня на территории пространства «Хлебозавод».
Как отметила генпродюсер ГК «Рики» Юлия Николаева, за прошедшее время у создателей появилось большое количество интересных материалов. Посетителям покажут первые эскизы.
Планируется, что каждый павильон будет посвящен определенному персонажу. Например, гости побывают в лаборатории Пина.
Ранее в Госдуме указали на необходимость запретить показ серии мультсериала «Гриффины» про Челябинск на территории России. Как сообщает RT, парламентарии считают показанное «намеренно оскорбительным художественным образом».