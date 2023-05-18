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Глава парламента Крыма Константинов сообщил о подрыве на железной дороге у Симферополя

Происшествия
Глава парламента Крыма Константинов сообщил о подрыве на железной дороге у Симферополя

Причиной аварии на железной дороге в Крыму стал подрыв. Об этом сообщил спикер парламента республики Владимир Константинов.

Чиновник в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что подрыв произошел при вмешательстве посторонних лиц. Сейчас на месте работают силовые структуры. Константинов призвал подождать официальных данных по этому поводу.

Житель села Чистенькое Симферопольского района сообщил телеканалу, что утром был слышен звук, похожий на взрыв. По его словам, после этого в домах задрожали окна.

Ранее в Крыму озвучили сроки восстановления железной дороги под Симферополем после инцидента. Крымский политэксперт Владимир Джаралла в беседе с ФАН сообщил, что произошедший взрыв по всем признакам является результатом работы профессиональных диверсантов.
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