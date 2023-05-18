Российские волонтеры помогли инвалидам в Ивановском округе Херсонщины

Ранее нуждающиеся из Ивановки, пенсионеры и инвалиды, сами обратились за помощью в Гуманитарный центр. Одной из местных жительниц, которая в силу возраста уже не может передвигаться без опоры, остро требовались ходунки. В последнее время для того, чтобы пройти даже по своему дому, она вынуждена была использовать стул.