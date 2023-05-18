Российские волонтеры помогли инвалидам в Ивановском округе Херсонщины

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, накануне добровольцы доставили медикаменты и продукты маломобильным жителям Ивановского округа.
«Наша гуманитарная миссия в Херсонской области — это команда, где мы стоим плечом к плечу и помогаем каждому, до кого можем дотянуться. Сейчас активно в поддержку жителей включились и местные общественные активисты. Таким образом, с их поддержкой мы можем охватить помощью большее количество жителей Херсонщины», — рассказал депутат Госдумы, глава миссии в регионе Игорь Кастюкевич.
Ранее нуждающиеся из Ивановки, пенсионеры и инвалиды, сами обратились за помощью в Гуманитарный центр. Одной из местных жительниц, которая в силу возраста уже не может передвигаться без опоры, остро требовались ходунки. В последнее время для того, чтобы пройти даже по своему дому, она вынуждена была использовать стул.
Другая пенсионерка, Зинаида Неило из села Шотовка, попросила у волонтеров инвалидную коляску для своей дочери. Ирина — инвалид детства, тяжелое врожденное заболевание девочки лишило ее возможности ходить. Участники миссии привезли и передали этой семье новую инвалидную коляску.
«От местных жителей к нам поступает множество просьб о помощи самого разного характера. В ответ мы стараемся наращивать ее объемы. В Ивановке мы отработали как индивидуальные заявки на ходунки и коляски, так и помогли местной больнице. Это то, что остро необходимо людям, в чем они нуждаются всегда. Впереди — еще несколько районов и поселений, куда нам необходимо приехать», — рассказал бизнесмен и общественный активист Евгений Кузьмин.
Будучи предпринимателем, Кузьмин купил на свои средства и при поддержке добровольцев лично отвез по адресам четыре инвалидные коляски, два набора ходунков, а также подгузники для взрослых и другие средства гигиены.
«Многие наши жители сегодня остро нуждаются не только в продуктовых наборах, но и в медикаментах, средствах передвижения и технической реабилитации. На данном этапе мы занимаемся переоформлением документов жителей с украинских на российские. Люди, которые пока еще в силу своей маломобильности не могут оформить документы российского образца, особенно нуждаются в гуманитарной помощи», — рассказала начальник отдела ЖКХ Ивановского муниципального округа Нинель Беляева.
Помимо визитов к отдельным жителям, накануне волонтеры также доставили большую партию медикаментов в Ивановскую центральную районную больницу. А рабочим, занимающимся благоустройством в населенных пунктов округа, они передали продуктовые наборы.
Гуманитарный центр работает в регионе с марта 2022-го. Все это время в рамках миссии волонтеры совершают выезды в деревни и села региона, также была организована работа стационарных центров в Херсоне и Геническе. За 13 месяцев продуктовую помощь получило свыше 184 тысяч человек (2,2 тысячи тонн), в том числе жители 85 сел, где было выдано более 25 тысяч гуманитарных наборов (184 тонны).
За это время медицинская помощь была оказана более чем 18-ти тысячам граждан. Также в рамках миссии в медучреждения региона было передано 20 тонн медикаментов, 3 тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Специальными медицинскими наборами было обеспечено 52 поселковых фельдшерско-акушерских пункта на Херсонщине