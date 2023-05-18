Министр обороны Шойгу проверил организацию подготовки контрактников на полигонах ЗВО

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал боевую подготовку контрактников на полигонах Западного военного округа (ЗВО).
Он также пообщался с главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФ Олегом Салюковым. Шойгу доложили, что занятиями руководят офицеры, которые получили боевой опыт в ходе СВО. Вместе с тем, при организации маневров учитываются особенности применения ВСУ западного вооружения, говорится в сообщении министерства.
Минобороны России ранее опубликовало видео, на котором запечатлен момент уничтожения самоходной артиллерийской установки украинской армии 2С1 «Гвоздика». Ролик снят с воздуха.