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Министр обороны Шойгу проверил организацию подготовки контрактников на полигонах ЗВО

Армия
Министр обороны Шойгу проверил организацию подготовки контрактников на полигонах ЗВО

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал боевую подготовку контрактников на полигонах Западного военного округа (ЗВО).

Он также пообщался с главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФ Олегом Салюковым. Шойгу доложили, что занятиями руководят офицеры, которые получили боевой опыт в ходе СВО. Вместе с тем, при организации маневров учитываются особенности применения ВСУ западного вооружения, говорится в сообщении министерства.

Минобороны России ранее опубликовало видео, на котором запечатлен момент уничтожения самоходной артиллерийской установки украинской армии 2С1 «Гвоздика». Ролик снят с воздуха.
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