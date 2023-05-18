СБР Судана сочли решение о слиянии армии и полиции попыткой усугубить кризис в стране

В заявлении СБР говорится, что их подразделения и впредь продолжат противостоять враждебным шагам любой стороны, которая действует в собственных интересах. Принятое на днях решение руководства переходного Суверенного совета о слиянии органов охраны общественного порядка с армией названо отчаянной попыткой пополнить список политических неудач и усугубить неразбериху в стране.