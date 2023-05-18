СБР Судана сочли решение о слиянии армии и полиции попыткой усугубить кризис в стране

Хартум, 18 мая. Силы быстрого реагирования (СБР) Судана сочли недавнее решение командования ВС об интеграции в армию полиции попыткой втянуть последнюю в боевые действия.
В заявлении СБР говорится, что их подразделения и впредь продолжат противостоять враждебным шагам любой стороны, которая действует в собственных интересах. Принятое на днях решение руководства переходного Суверенного совета о слиянии органов охраны общественного порядка с армией названо отчаянной попыткой пополнить список политических неудач и усугубить неразбериху в стране.
«Суданская полиция на протяжении всей своей истории оставалась образцом национального единства и беспристрастности. И могла остаться такой, если бы не вмешательство в войну Центральных резервных сил, которым мы противостоим с должной решительностью», - отмечено в заявлении СБР.
На днях суданская армия и Силы быстрого реагирования подписали декларацию, гарантирующую безопасность гражданских лиц в зонах боевых операций. Это произошло в ходе переговоров между представителями обеих сторон конфликта в Джидде.