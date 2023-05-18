Синоптик Александр Колесов пообещал жителям Петербурга теплое окончание мая

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на грядущие дни. По его мнению, жителям города стоит ожидать потепления.
Слова эксперта приводит издание «Петербургский дневник». Он подчеркнул, что после ночных дождей холодный фронт ушел на восток Ленинградской области. В ближайшие дни больше осадков не ожидается.
В четверг весь день температура воздуха будет колебаться от 12 до 15 градусов. В выходные столбик термометра поднимется до 20.
Колесов также указал на общую тенденцию погоды до конца мая. Он подчеркнул, что ожидать «погодных сюрпризов» не стоит. В целом месяц можно считать достаточно теплым.
Хорошая погода ожидается не только в Петербурге, но и в других регионах. Прогноз для субъектов РФ на лето в 2023 году сделал синоптик Евгений Тишковец.