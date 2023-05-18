Лукашенко назвал «самой большой дезинформацией» заявления о контрнаступлении Украины

Сообщения о контрнаступлении Украины являются дезинформацией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире канала «БелТА».
Политик назвал безумием возможность подобных действий из-за значительного перевеса на фронте в пользу России.
«Никакого «контрнаступа», с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе — это просто безумство!» — сказал глава республики.
Он подчеркнул, что любая дезинформация несет опасность во время боевых действий. Целью этих вбросов Лукашенко назвал стремление Киева «накрутить» граждан Украины и продолжить противостояние с Россией.
Ранее в Госдуме РФ объяснили отсутствие белорусского лидера на официальных мероприятиях болезнью политика, сообщает «Ридус».