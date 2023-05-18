«Сделайте все от вас зависящее, чтобы фланги не сыпались»: Пригожин обратился к руководству МО РФ

Руководство Министерства обороны России должно сделать все от него зависящее, чтобы фланги под Бахмутом (Артемовском) не сыпались. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Создатель «оркестра» отметил, что подразделения Минобороны РФ отошли на 570 метров на севере от Бахмута, оголив фланги. По этой причине Пригожин публично обратился к руководству ведомства, поскольку его письма не читают.
«У меня просьба к вам, Валерий Васильевич, Сергей Кужугетович, пожалуйста, не отдавайте фланги, не отдавайте населенный пункт Сакко и Ванцетти, еще несколько дней упритесь, как можете, сделайте все от вас зависящее, чтобы фланги не сыпались», – заявил основатель ЧВК «Вагнер» в аудиосообщении, опубликованном его пресс-службой.
Ранее Евгений Пригожин рассказал об успехах «оркестра» в боях за Бахмут. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись до 260 метров. Под контролем противника осталось «пару процентов территории».