Власти штата Монтана объявили о запрете TikTok

Новый закон запрещает загрузку TikTok и предполагает штрафовать любую «организацию», в том числе магазины приложений и саму соцсеть, на 10 000 долларов в день за каждый раз, когда кому-то «предлагается возможность» получить доступ к платформе или загрузить приложение. При этом штрафы не будут применяться к пользователям.