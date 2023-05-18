Власти штата Монтана объявили о запрете TikTok

Хелена, 18 мая. Власти Монтаны вводят полный запрет на использование приложения TikTok на территории штата. Законодательный акт, который накануне подписал губернатор Грег Джанфорте, стал первым подобным решением, принятым в Соединенных Штатах.
«Сегодня Монтана предпринимает самые решительные действия из всех штатов, чтобы защитить личные данные жителей Монтаны и конфиденциальную личную информацию от сбора Коммунистической партией Китая», — заявил политик.
Новый закон запрещает загрузку TikTok и предполагает штрафовать любую «организацию», в том числе магазины приложений и саму соцсеть, на 10 000 долларов в день за каждый раз, когда кому-то «предлагается возможность» получить доступ к платформе или загрузить приложение. При этом штрафы не будут применяться к пользователям.
Ожидается, что закон, который должен вступить в силу 1 января 2024 года, станет «пробным шаром» на пути к полному запрету видеосервиса на территории США. Американские законодатели обвиняют платформу в сборе личных данных граждан, которые могут быть использованы правительством и спецслужбами КНР. Также законодатели, ФБР и чиновники других ведомств обвиняют платформу, принадлежащую китайской компании ByteDance, в распространении дезинформации, которая может повлиять на общественность.
В то же время эксперты по кибербезопасности признают, что обеспечить соблюдение запрета будет сложно. Критики указывают, что жители Монтаны могут легко обойти ограничения, используя VPN-сервисы.
Представитель TikTok Брук Оберветтер заявила, что подписанный губернатором Джанфорте закон является неконституционным, поскольку нарушает право граждан на свободу слова, гарантируемое первой поправкой. В то же время она отказалась сообщить, будет ли компания подавать в суд на правительство штата.
«Мы хотим заверить жителей Монтаны, что они могут продолжать использовать TikTok для самовыражения, заработка на жизнь и поиска сообщества, поскольку мы продолжаем работать над защитой прав наших пользователей в Монтане и за ее пределами», — сообщила она.
Решение штата раскритиковали в Американском союзе защиты гражданских свобод (ACLU) и в Торговой ассоциации технологического и интернет-бизнеса NetChoice.
«Законодательный орган растоптал свободу слова сотен тысяч жителей Монтаны, которые используют приложение для самовыражения, сбора информации и ведения своего малого бизнеса во имя антикитайских настроений», — указала директор по политике ACLU штата Монтана Киган Медрано.
В связи с этим аналитики предполагают, что законодательство будет оспорено в судебном порядке.
Американские конгрессмены уже давно пытаются запретить работу зарубежных цифровых сервисов в Соединенных Штатах. В начале марта группа сенаторов направила в конгресс проект закона, призванного ограничить использование TikTok. Кроме того, его действие распространяется на любые продукты IT-компаний из Китая, России, Ирана и ряда других «авторитарных» государств.