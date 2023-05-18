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В Петербурге задержали мужчину, сообщившего о минировании Московского вокзала

Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, сообщившего о минировании Московского вокзала

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Северной столицы по подозрению в «минировании» вокзала. Подробностями поделилось издание «Петербургский дневник» со ссылкой на источник.

Как стало известно, под стражей оказался мужчина 1965 года рождения. Причиной послужило сообщение о бомбе, заложенной на территории Московского вокзала.

После звонка на место прибыли полицейские, но при осмотре помещений не обнаружили никаких взрывных устройств. Впоследствии специалисты установили, кому принадлежал телефонный номер.

Обратившегося к правоохранителям гражданина задержали по месту жительства и доставили в отделение. В настоящее время сотрудники решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Ранее компания мужчин попыталась запустить петарды в подмосковной деревне Арбузово. Однако пиротехническое средство взорвалось в руках одного из приятелей, лишив его нескольких пальцев.
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