Он — стихийное бедствие: режиссер Олег Фомин рассказал о дружбе с актером Михаилом Горевым

Актер театра и кино, театральный режиссер, педагог Михаил Горевой родился 19 мая 1965 года. К настоящему моменту артист снялся более чем в 180 кинолентах. Широкой публике он знаком по ролям в таких фильмах, как «Ярик», «Шпионский мост», «Дом Солнца», «Красный призрак», «Пять невест».