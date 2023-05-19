Он — стихийное бедствие: режиссер Олег Фомин рассказал о дружбе с актером Михаилом Горевым

Актер театра и кино, театральный режиссер, педагог Михаил Горевой родился 19 мая 1965 года. К настоящему моменту артист снялся более чем в 180 кинолентах. Широкой публике он знаком по ролям в таких фильмах, как «Ярик», «Шпионский мост», «Дом Солнца», «Красный призрак», «Пять невест».
В день рождения всенародно любимого артиста через ФАН именинника поздравил актер, режиссер и продюсер театра, кино и телевидения Олег Фомин.
Как отметил собеседник, с этим актером его связывает дружба настолько давняя, что сейчас уже даже не представляется возможным вспомнить ее начало.
«Это мой друг. Мы с ним больше общаемся в обычной жизни, чем на работе. Как завязалась дружба, я уже не помню. Естественно, через Михаила Ефремова, они же с Мишкой друзья были, и есть до сих пор. Соответственно, в свое время Миша нас познакомил», — сказал режиссер.
Олег Фомин также отметил, что Михаил Горевой, как это часто бывает у людей творческой профессии, обладает по-настоящему взрывным характером.
«Он — все! Горевой — это все! Он может быть и в центре внимания, и душой компании, и замкнутым, а самое главное, непредсказуемым. Стихийное бедствие — вот что такое Горевой. Когда думаешь о нем, так много всего вспоминается, в том числе его истерики. В принципе, я просто улыбаюсь, когда говорят о Мише», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.
«Внутреннего покоя! Мы живем очень беспокойно, все пропускаем через себя. Приходится очень тяжело. Так что, пусть будет побольше поводов для того, чтобы улыбаться», — напутствовал режиссер.
Ранее актер Олег Басилашвили через ФАН поздравил с днем рождения режиссера Владимира Бортко. Собеседник отметил, что благодарен мастеру за возможность поработать с ним.