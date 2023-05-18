Экспорт автомобилей из Японии в Россию в апреле 2023 года увеличился на 77%

Экспорт в Россию японских автомобилей увеличился на 77% в апреле текущего года, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Минфина Японии.
Объем экспорта мотоциклов и автоциклов за данный период увеличился на 86,4%. Поставки цветмета увеличились на 350%, а готовой резины — на 208%.
Минфин Японии также зафиксировал увеличение экспорта аудио- и видеоаппаратуры на 51,8%. Поставки продукции из железа упали на 97,9%, а бумаги и бумажные продукты — на 34,6%.
Стоит отметить, что экспорт в Россию из Японии увеличился на 42,5%. Сумма его составила 246,17 млн долларов.
Ранее сообщалось, что Япония нарастила поставки в Россию медицинского оборудования на 300%. Однако общий вес изделий составил 20 килограммов.
Ранее Минфин Японии отчитался об увеличении импорта морепродуктов из России до 155,2 млрд иен в 2022 году. Отмечается, что власти страны исключили данные товары из антироссийских санкций из-за их негативного влияния на местный бизнес.