Члены ливийского комитета по подготовке избирательных законов проведут заседание в Марокко

Триполи, 18 мая. Очередное заседание Объединенного комитета «6+6» по подготовке избирательных законов в Ливии состоится в ближайшие дни в Марокко. Об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой на итальянское издание Agenzia Nova.
В состав комитета входят по шесть членов, представленных ливийским парламентом и Высшим государственным советом (ВГС). Ранее прошло уже два совместных заседания. Первое, на котором обсуждались механизмы дальнейшей работы органа, состоялось 5 апреля в штаб-квартире Палаты представителей в Триполи. Второе прошло в начале мая и не привело к каким-либо заметным результатам.
Ранее глава ВГС Халед аль-Мишри призвал парламент совместно сформировать новый мини-кабмин, которому предстоит решать задачи по организации избирательного процесса в стране. Об этом чиновник сообщил после того, как парламент решил отстранить от должности премьер-министра Правительства национальной стабильности (ПНСт) Фатхи Башагу.