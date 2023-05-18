Члены ливийского комитета по подготовке избирательных законов проведут заседание в Марокко

В состав комитета входят по шесть членов, представленных ливийским парламентом и Высшим государственным советом (ВГС). Ранее прошло уже два совместных заседания. Первое, на котором обсуждались механизмы дальнейшей работы органа, состоялось 5 апреля в штаб-квартире Палаты представителей в Триполи. Второе прошло в начале мая и не привело к каким-либо заметным результатам.