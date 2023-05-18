В России начали закрываться авторизованные сервисные центры Apple

В России начали закрываться авторизованные сервисные центры(АСЦ) по ремонту техники, авторизованные компанией Apple.
«Известия» пишут, что уже перестали работать точки MacLabs в Москве и центр B2X в Северной Столице. Компания «Бробролаб», также авторизованная американской корпорацией, объявила о сборе средств на продолжение деятельности.
Как сообщил изданию источник, в будущем могут закрыться и другие АСЦ. Из-за действия санкций, Apple не может поставлять комплектующие напрямую, что приводит к подорожанию ремонта, сообщил автор статьи. При этом у покупателей гаджетов, ввезенных по параллельному импорту, нет таких проблем. Это связано с тем, что запчасти для американской электроники есть на рынке.
Ранее изданию «Ридус» стало известно, что Apple приостанавливает гарантийное обслуживание MacBook и Ipad для российских владельцев.