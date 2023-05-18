В России начали закрываться авторизованные сервисные центры Apple

Как сообщил изданию источник, в будущем могут закрыться и другие АСЦ. Из-за действия санкций, Apple не может поставлять комплектующие напрямую, что приводит к подорожанию ремонта, сообщил автор статьи. При этом у покупателей гаджетов, ввезенных по параллельному импорту, нет таких проблем. Это связано с тем, что запчасти для американской электроники есть на рынке.