В США считают, что ЗРК Patriot обречены на атаки из-за недостаточной мобильности

Роговэй отмечает, что ЗРК легко обнаружить из-за мощной электромагнитной сигнатуры. Даже самая быстрая конфигурация Patriot для перемещения в другое место требует время, за которое российская ракета как раз и может атаковать комплекс, пишет автор.