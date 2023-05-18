В США считают, что ЗРК Patriot обречены на атаки из-за недостаточной мобильности

Автор американского издания The Drive Тайлер Роговэй написал, что зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые США передали Украине, стали чаще подвергаться атакам российских ракет из-за недостаточной мобильности.
Роговэй отмечает, что ЗРК легко обнаружить из-за мощной электромагнитной сигнатуры. Даже самая быстрая конфигурация Patriot для перемещения в другое место требует время, за которое российская ракета как раз и может атаковать комплекс, пишет автор.
Кроме того, Роговэй считает российскую ракету «Кинжал» лучим оружием для атаки ЗРК. Он подчеркнул, что боеприпас создали для уклонения от противоракетной обороны.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков так же отметил бессилие комплекса Patriot перед «Кинжалом». Он напомнил, что при уничтожении зенитного комплекса в Киеве, Вооруженные силы (ВС) России использовали тактику, которая была известна еще в 90-х годах.