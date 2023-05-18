NYT: подозреваемый в утечке данных Пентагона вел записи с февраля 2022 года

Рядовой ВВС США Джек Тейшейр, которого подозревают в «сливе» секретных материалов Пентагона, делал записи и занимался некими исследованиями задолго до задержания. Об этом сообщила газета The New York Times.
По данным издания, военнослужащий вел противозаконную деятельность с февраля 2022 года. Вышестоящее начальство знало об этом, однако решило не отстранять молодого человека от выполнения его обязанностей.
«И даже оставило ему доступ к секретным документам», — указано в статье.
Меж тем стало известно, что суд выдвинул новые обвинения в рамках дела о распространении конфиденциальных документов. Согласно имеющейся информации, солдат не прекратил «сливать» секретные материалы даже после многочисленных выговоров от руководства.