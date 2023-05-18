Туристы из Германии стали «теснить» россиян в Анталии

Владельцы отелей в Анталии делают ставку на туристов из Германии, а не из России. Об этом сообщает Turizmgunlugu. По мнению руководителей сервиса, именно немцы помогут достичь рекордного турпотока.
Турецкий курортный город Анталия планирует достичь за счет немецких гостей отметки в 16 миллионов туристов. Несмотря на высокую инфляцию в Европе, в летнем сезоне ожидается повышенный поток отдыхающих из Германии в прибрежные районы Турции.
Гендиректор Bentour Germany Сонгюль Гекташ Росати сообщил, что отельеры ждут роста на 20-30%. По его словам, в январе начался огромный рост числа заказов, но затем землетрясение и выборы в Турции замедлили его.
Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что многие отели Крыма снизили цены на треть в сравнении с прошлым годом, чтобы привлечь туристов.