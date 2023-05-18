«Спецоперация началась не с пустяка»: философ Пьер Леви объяснил причины конфликта на Украине

Пьер Леви также спрогнозировал, что «проект боевых действий» будет продлен на годы, тем более что ряд стран извлекают из этого прямую выгоду: «Поляки и прибалты пользуются этим в полной мере, «полностью обновляясь». Они поставляют старые боеприпасы советского образца и получают современные взамен, по стандартам НАТО. И поэтому это недорого, например, для Литвы и Эстонии, но в 20 раз дороже для Европейского фонда, который финансирует это. Это в 20 раз меньше суммы, которую они получают на модернизацию своего арсенала. Так что это своего рода оппортунистическая выгода для ряда стран, таких как Польша, которая стремится иметь первую армию на континенте. Они пользуются этим для того, чтобы за недорого обновить свои арсеналы и вооружение».