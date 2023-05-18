«Спецоперация началась не с пустяка»: философ Пьер Леви объяснил причины конфликта на Украине

Независимое издание EU Reporter опубликовало интервью французского философа, культуролога, медиатеоретика, исследователя влияния цифровых технологий в области культуры и когнитивных наук, основоположника концепции «коллективного интеллекта», члена Королевского общества Канады Пьера Леви. Эксперт выступил с критикой политики стран Запада с точки зрения их участия в конфликте на Украине. Он уверен, что поставки оружия ВСУ только продлевают военные действия и могут привести к расширению их географии.
Пьер Леви заявил, что жители Запада косвенно вовлечены в боевые действия на Украине.
«Я не разделяю первоначальный анализ, который распространялся на Западе, что боевые действия были начаты президентом РФ. На самом деле, русские начали боевые действия не просто так. С 2014 года их чрезвычайно беспокоило будущее своей страны, на которую запад смотрел свысока. Так что нам нужно посмотреть на это в перспективе», — уверен аналитик.
Философ отметил, что у него вызывают сильное беспокойство не только поставки западными «союзниками» вооружения ВСУ, но и объем материальной помощи, предоставляемой Украине.
«Я цитирую взятые из Кильского института Германии данные. Общая сумма помощи из США за год составляет 71 млрд долларов, из стран ЕС – 62 млрд долларов, из других стран – 23 млрд. Сюда входят все виды помощи: военная, финансовая, гуманитарная и так далее. На мой взгляд, мы лишь подливаем масло в огонь и продлеваем военные действия во времени и рискуем, что они будут длиться вечно. И кроме того увеличивается риск географического расширения конфликта. Мы не застрахованы от неконтролируемого развития событий», — подчеркивает эксперт.
Тревогу аналитика вызывает также факт, что лидеры европейских стран оказались в едином лагере и втянули в него граждан в связи с военным конфликтом, который не касается их напрямую.
«Мы как французы не должны быть вовлечены в боевые действия. Мы не должны быть вовлечены в конфликт, который нас не касается. И когда вы говорите, что мы не вступаем в бой, на самом деле мы участвуем в боевых действиях. Французское руководство и европейские лидеры ставят себя в положение воюющей стороны. Ведь мы оказываем военную помощь», — поясняет Пьер Леви.
Леви также обратил внимание на наличие глубоких социально-экономических проблем внутри Франции. По мнению эксперта, поддержка Украины на фоне пенсионной реформы выглядит неубедительно.
«Пенсионная реформа была направлена на то, чтобы сэкономить десятки миллиардов евро. Нам всем говорят, что это необходимо, что мы находимся в трудном положении, мы должны следить за расходами и так далее. Но правительство продолжает поставки оружия, опустошая бюджет», — считает Леви.
Он также считает, что в ближайшие годы Европа будет тратить все больше денег на военные расходы.
«Мы фактически возвращаемся к военной экономике. И я не выдумал это, ведь о военной экономике говорил президент Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон. — Прим. ФАН). 24 марта были приняты решения не только о новых военных поставках, но и финансовой помощи. Но отправить миллион снарядов не так просто. Именно поэтому комиссар Тьери Бретон начал турне по 11 европейским странам, чтобы ускорить военное производство. Таким образом, мы все ближе к модели военной экономики», — сказал философ.
В полном видеозаявлении Пьер Леви задается вопросом – зачем в принципе нужны поставки оружия и антироссийские санкции: «Во имя чего западные страны называют себя глобальными полицейскими и должны вмешиваться всякий раз, когда им кажется, что международное право нарушается?» Он ставит под сомнение моральное и юридическое право США играть роль такого «полицейского» — с учетом их собственной истории и «особенностей» внешней политики.
«Это делает их очень неподходящими для того, чтобы преподавать уроки и тем более каким-то образом позиционировать себя как лидеров каирской кампании, направленной на поддержание международного права чести и добра», — уверен Леви.
Он акцентирует: если бы подобная ситуация размещения всех видов вооружений, в том числе российского ядерного, происходила в Мексике или Канаде, то США не стали бы «уважать международное право».
Пьер Леви также спрогнозировал, что «проект боевых действий» будет продлен на годы, тем более что ряд стран извлекают из этого прямую выгоду: «Поляки и прибалты пользуются этим в полной мере, «полностью обновляясь». Они поставляют старые боеприпасы советского образца и получают современные взамен, по стандартам НАТО. И поэтому это недорого, например, для Литвы и Эстонии, но в 20 раз дороже для Европейского фонда, который финансирует это. Это в 20 раз меньше суммы, которую они получают на модернизацию своего арсенала. Так что это своего рода оппортунистическая выгода для ряда стран, таких как Польша, которая стремится иметь первую армию на континенте. Они пользуются этим для того, чтобы за недорого обновить свои арсеналы и вооружение».
При этом Леви уверен, что ситуацию можно и нужно разрешить так, чтобы Россия не чувствовала угрозы со стороны стран Запада и НАТО.
«Она чувствует угрозу. Давайте все-таки вспомним, что Украина — это не "страна в стратосфере". Украина была республикой в составе СССР, по сути русскоязычной, с которой Российскую Федерацию веками связывают исторические, культурные, языковые, а также семейные связи. И уже несколько лет назад вы хорошо знали, что население Украины не было в массовом порядке за вступление в НАТО», — резюмировал Леви.
Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о призыве экс-госсекретаря США Генри Киссинджера включить Украину в НАТО.