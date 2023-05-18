Объем инвестиционных проектов Алжира увеличился на 121% за полгода

Алжир, 18 мая. Общее количество инвестиций в Алжире увеличилось на 121% с 1 ноября 2022 года по 30 апреля 2023-го. Всего в стране за указанный период зарегистрированы 2016 новых проектов.
Об этом сообщил гендиректор Агентства по продвижению инвестиций Омар Раккаш, выступая на 9-м Африканском торговом форуме, который состоялся в столице АНДР. По его словам, стоимость проектов в общей сложности увеличилась на 199%.
Кроме того, на 145% повысилось число рабочих мест. Раккаш связал данные изменения с вступлением в силу нового закона об инвестициях.
«Эти показатели являются результатом реформирования коммерческой сферы в стране и содержат признаки улучшения бизнес-климата, которые становятся заметнее изо дня в день», — добавил чиновник.
Глава Агентства отметил большой приток иностранных вкладчиков, среди которых есть крупные компании, изъявившие желание инвестировать в Алжир. Многие проекты, подчеркнул он, сейчас находятся в стадии изучения и разработки.
«Алжир весьма привлекателен для новых инвестиций, так как имеет стратегическое географическое положение, связывающее Африку и Европу. Это один из крупнейших рынков Магриба, обладающий крупными логистическими платформами, автомагистралями, железными дорогами, портами, молодой квалифицированной рабочей силой и изобилием сырьевых и энергетических ресурсов», — уточнил Раккаш.
Ранее стало известно, что Алжир начнет экспортировать в Китай сжиженный углеводородный газ. Соответствующее соглашение подписано между компаниями Sonatrach и Wanhua Chemical.