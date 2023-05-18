Звезды российского шоу-бизнеса выступили вместе со студентами МГИМО

В кастинге на возможность стоять бок о бок на одной сцене со звездами, вместе исполняя шлягеры, приняли участие более тысячи человек, но только 20 самым креативным и талантливым удалось сделать свой первый шаг к настоящей популярности. После выступления артисты спешили поделиться каждый своими воспоминаниями о студенческой жизни. Авраам Руссо вспомнил, как заработал свой первый гонорар.