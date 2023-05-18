Звезды российского шоу-бизнеса выступили вместе со студентами МГИМО

Звезды «Русского Радио» исполнили свои самые знаменитые песни вместе со студентами МГИМО. Идею такой необычной коллаборации давно вынашивали в «Русской медиагруппе», и вот, впервые в истории отечественного шоу-бизнеса, ее удалось воплотить на сцене российского вуза. Поводом послужил указ президента России, объявившего 2023-й Годом педагога и наставника.
В кастинге на возможность стоять бок о бок на одной сцене со звездами, вместе исполняя шлягеры, приняли участие более тысячи человек, но только 20 самым креативным и талантливым удалось сделать свой первый шаг к настоящей популярности. После выступления артисты спешили поделиться каждый своими воспоминаниями о студенческой жизни. Авраам Руссо вспомнил, как заработал свой первый гонорар.
«Я что помню, с первого своего выступления я получил по сегодняшним деньгам где-то 100 долларов. Это много было тогда, я просто был счастлив. Я помню, что тогда у меня рука сильно заболела, потому что долго держал микрофон. Я наутро, когда проснулся, подумал: «Почему у меня так болит рука?». Оказалось, что от микрофона. Поэтому потом я уже постоянно менял руку», — вспомнил Авраам Руссо.
А солист группы Bahh Tee & Turken Бахтияр Алиев рассказал, что до начала творческой карьеры был курсантом Университета МВД России.
«Вы видели, когда идут народные гуляния, постоянно стоят солдатики в оцеплении. 10-15 раз в год мы так стояли. И постоянно стояли на Поклонной горе, на каждый День города, на все праздники, там постоянно эти концерты. И я смотрел и думал: «Однажды я выйду на эту сцену и передам привет всем курсантам, которые стоят в оцеплении», — поделился Бахтияр.
К слову, его мечта в итоге сбылась, и привет бывшим сослуживцам он все же передал. Отношение к силовым структурам имел и автор хита «Ягода малинка» Хабиб — он долгое время проработал криминалистом.
«Я всегда хотел заниматься чем-то большим, чем работать с 9:00 до 18:00. Хотелось какого-то творческого полета. Я считал, что музыка может дать мне эти эмоции. Поэтому я отработал 10 лет в полиции, и по завершении контракта уже с чувством выполненного долга решил уйти в музыку», — поведал исполнитель.
Лидер дуэта «#2Маши» Мария Зайцева рассказала, что в студенческие годы ей приходилось участвовать во множестве конкурсов. Достигнуть вершины ей помогло то, что, сталкиваясь с трудностями, она всегда продолжала двигаться дальше.
«У меня всегда была эта мечта. Если музыка — это ваша жизнь, то никакие конкурсы и неудачи вас не остановят», — отметила Мария.
Для своих концертных дуэтов со звездами студенты МГИМО не только разучивали песни своих кумиров, но и готовили танцы и даже стихи. А группе 5sta Family, можно сказать, повезло, потому что накануне солистка потеряла голос, но замена была наготове.
«С нами выступала девочка Таня. Это на самом деле хорошо, что у мероприятия такой формат, что можно выступать со студентами, потому что у Даши пропал голос. Это была суперская возможность для нее и отдохнуть, и в то же время на сцене присутствовать», — уверен Валерий Ефремов.
Под занавес мероприятия выступила звезда «Фабрики Звезд 2» Юлия Савичева. Она призналась, что с партнершей по песне ей очень повезло.
«Вы знаете, она тоже рыженькая на самом деле. И я так приятно была удивлена, что мы с ней, может быть, даже «нутром сошлись». У нее есть талант, она чувствует музыку, она тоже любит рок, у нее возраст такой. Я рада, что она готовилась к выступлению. Выбрали один наряд, она вышла в другом, примерно в том же, так что мы хорошо сочетались», — рассказала Юлия.
Итоги фестиваля MGIMO STARS подвела продюсер и организатор мероприятия Светлана Столповских. Она выразила уверенность в том, что новый формат ждет большое будущее.
«И звезды «Русского Радио», и вся наша команда, мы работали три месяца с ребятами, и в итоге у нас получился такой вот «суперпродукт». На этом мы останавливаться не хотим. В дальнейшем у нас будет взаимодействие с МГИМО, и ребята очень хотят дальше работать с нами, хотят практику какую-то проходить, а у нас есть такая возможность. Поэтому мы сейчас задумываем какой-то определенный проект делать дальше», — заявила Столповских.