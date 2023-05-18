«Готов вернуться»: представившийся бойцом ЧВК «Вагнер» в Норвегии россиянин признался, что хочет домой

Гражданин России, который представился бойцом ЧВК «Вагнер» в Норвегии, выразил готовность вернуться домой. Объясняя свое решение, он вспомнил русскую пословицу: «где родился, там и пригодился».
Речь идет об Андрее Медведеве, который нелегально перебежал в Норвегию. Он утверждает, что обратился в посольство РФ в Осло и попросил о содействии в возвращении. Россиянин также добавил, что хотел оставить «политику» позади, но не получилось.
«Недавно на днях мною было принято решение о том, что я готов вернуться в Российскую Федерацию», — цитирует Медведева агентство Reuters со ссылкой на один из его роликов в Сети.
Норвегия намерена увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. Осло планирует достичь указанных показателей к 2026 году, ранее сообщила премьер-министр королевства Йонаса Гара Стере.