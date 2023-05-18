Президент Белоруссии Лукашенко: Запад открыто идет на эскалацию и готовится к войне

Превращение Западом одних государств в полигон для испытания вооружений и включение других стран в состав НАТО ставят мир на грань нового глобального конфликта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что несмотря на падения уровня жизни в странах Европы, Запад продолжает идти на эскалацию международной напряженности. Кроме того, некоторые политики признаются, что готовятся к войне.
«Такого рода действия ставят мир на весьма опасную грань глобального конфликта», — заявил Лукашенко.
Ранее Александр Лукашенко заявил о повышении готовности войск ПВО Белоруссии. Причиной стали недавние события в Белгородской области.