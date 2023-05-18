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Глава Белоруссии Лукашенко заявил, что странам ОДКБ надо «держаться друг друга»

Политика
Глава Белоруссии Лукашенко заявил, что странам ОДКБ надо «держаться друг друга»

На встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о необходимости стран-членов ОДКБ «держаться друг друга».

Белорусский лидер отметил, что в настоящий момент необходимо сплотить государства ОДКБ.

«Беларусь в рамках своего председательства нацелена на то, чтобы предпринять необходимые усилия для повышения сплоченности государств ОДКБ, Именно в снятии имеющихся противоречий видим перспективу укрепления организации, обеспечения безопасности и стабильности в зоне ее ответственности», — заключил политик.

Ранее Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с РФ об обращении с отработавшим ядерным топливом, сообщает URA.RU.
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