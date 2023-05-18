Президент Белоруссии Лукашенко: Киев выдвигает предварительные условия для переговоров с Россией

Киев выдвигает предварительные условия, чтобы не допустить никаких переговоров с Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
На встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности белорусский лидер выразил уверенность в том, что все условия, которые диктует украинская сторона нацелены на недопущение переговоров для урегулировании конфликта с Российской Федерацией.
«Какие могут предварительные условия? Нужно сесть за стол переговоров и уже там вырабатывать всякие условия», — сказал Лукашенко.
Ранее глава Белоруссии заявил, что странам ОДКБ необходимо «держаться друг друга».