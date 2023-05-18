Президент Белоруссии Лукашенко: Киев выдвигает предварительные условия для переговоров с Россией

На встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности белорусский лидер выразил уверенность в том, что все условия, которые диктует украинская сторона нацелены на недопущение переговоров для урегулировании конфликта с Российской Федерацией.