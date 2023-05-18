FRSC: более 40 000 нигерийцев ежегодно становятся жертвами ДТП

Маршал FRSC Дауда Биу сообщил, что более 40 000 граждан ежегодно погибают в ДТП. Особенно часто в происшествия попадают нигерийцы в возрасте от пяти до 29 лет, а каждый четвертый несчастный случай происходит с участием велосипедистов.