FRSC: более 40 000 нигерийцев ежегодно становятся жертвами ДТП

Абуджа, 18 мая. Представители Федерального корпуса безопасности дорожного движения (FRSC) Нигерии заявили, что дорожно-транспортные происшествия являются основной причиной смерти и инвалидности жителей республики.
Маршал FRSC Дауда Биу сообщил, что более 40 000 граждан ежегодно погибают в ДТП. Особенно часто в происшествия попадают нигерийцы в возрасте от пяти до 29 лет, а каждый четвертый несчастный случай происходит с участием велосипедистов.
Ранее сотрудники ведомства опубликовали отчет о количестве аварий в стране с января по апрель 2023 года. Согласно статистике, автокатастрофы на дорогах республики унесли жизни более 1300 человек, а суммарное количество пострадавших превысило 7500.
Кроме того, столкновение двух автобусов в нигерийском штате Огун стало причиной гибели семи пассажиров. В результате пожара, который возник из-за ДТП, еще 18 граждан получили различные ожоги и травмы.
Позднее около 10 человек сгорели заживо после крушения бензовоза в центральной части республики. Водитель грузовика не справился с управлением и опрокинул цистерну с топливом на проезжую часть, что повлекло за собой взрыв и возгорание близстоящих транспортных средств.