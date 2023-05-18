На Украине сообщили о попаданиях в объекты энергоинфраструктуры

Порядка 20 населенных пунктов остались без электроснабжения на Украине. Об этом сообщили в местном министерстве энергетики.
В Хмельницкой области произошло отключение воздушных линий передач. Сложившуюся ситуацию связывают с повреждениями объектов энергетики в результате ракетных попаданий.
Правительство США практически израсходовало средства, выделенные конгрессом на поддержку Украины. Как сообщает издание Politico, в распоряжении Белого дома осталось около 6 миллиардов долларов, которые будут полностью исчерпаны к середине лета.