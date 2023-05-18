Психолог Белашова объяснила опасность смартфонов для психики

По мнению Белашовой, человек, пребывая в постоянном напряжении из-за необходимости читать сообщения в смартфоне и отвечать на них, доводит себя до стрессового состояния. В итоге неизбежно возникают апатия и усталость, падает работоспособность, начинает болеть голова, сообщает «Аиф-Томск».