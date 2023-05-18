Более 160 дольщиков получили денежные компенсации в Ставрополе

Как пишет информационное агентство «Победа 26», в Ставрополе продолжается восстановление прав участников долевого строительства проблемных многоквартирных домов. Работа по данному направлению находится под наблюдением Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края. Кроме того, пристальное внимание проблеме дольщиков уделяет глава региона Владимир Владимиров.