Более 160 дольщиков получили денежные компенсации в Ставрополе

Работа по восстановлению прав дольщиков продолжается Ставрополе. Так, очередным 163 участникам долевого строительства выдали компенсации. Об этом рассказали в администрации столицы Ставропольского края.
Как пишет информационное агентство «Победа 26», в Ставрополе продолжается восстановление прав участников долевого строительства проблемных многоквартирных домов. Работа по данному направлению находится под наблюдением Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края. Кроме того, пристальное внимание проблеме дольщиков уделяет глава региона Владимир Владимиров.
В 2023 году компенсационные выплаты выдали очередным 163 участникам долевого строительства в краевой столице. В прошлом году благодаря этой мере власти восстановили права 502 семей.