Суперкомпьютер Марийского госуниверситета вошел в число лучших в России

Представлена последняя редакция рейтинга ТОП-50 суперкомпьютеров Российской Федерации. Суперкомпьютер MarGrid Марийского государственного университета(МарГУ) занял 19-е место среди различных компаний и организаций страны.
Если же учитывать отдельно государственные высшие учебные заведения, то среди них марийский компьютер занял 6-е место. МарГУ является также участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», сообщает ИА «МедиаПоток».
Современные научные исследования и инженерные разработки невозможны без высокопроизводительных и качественных вычислений. Именно для этих целей на базе МарГУ был создан MarGrid, представляющий собой сеть распределительных вычислительных технологий.
В настоящее время университетский компьютер является ядром научно-исследовательской и производственной экосистемы всей Республики Марий Эл. Увеличение вычислительной мощности суперкомпьютера позволило ученым университета выполнять ранее не решенные задачи и развивать такие направления деятельности, как компьютерное моделирование, радиолокация, микроэлектроника, биоинформатика, искусственный интеллект и цифровая медицина.