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Власти Ростовской области оценили долю контрафакта на рынке табачной продукции

Экономика
Власти Ростовской области оценили долю контрафакта на рынке табачной продукции

Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов озабочен печальным лидерством региона в обилии контрафактных табачных изделиях.

По данным Панкратова, если доля нелегального оборота табака в Южном Федеральном округе (ЮФО) составляет около 18,5%, то в Ростовской области превышает 34%, что недопустимо много. Как считает Панкратов, к подобному размаху нелегальной торговли табачной продукцией привело снижение числа проверок наличия контрафакта и контрабанды, сообщает 1rnd.ru.

Панкратов полагает, что значительно решить проблему способна отмена моратория на проверки бизнеса в этой сфере с целью повышения эффективности борьбы с нелегальной торговлей внутри страны.
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