Власти Ростовской области оценили долю контрафакта на рынке табачной продукции

По данным Панкратова, если доля нелегального оборота табака в Южном Федеральном округе (ЮФО) составляет около 18,5%, то в Ростовской области превышает 34%, что недопустимо много. Как считает Панкратов, к подобному размаху нелегальной торговли табачной продукцией привело снижение числа проверок наличия контрафакта и контрабанды, сообщает 1rnd.ru.