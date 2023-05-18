Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава минобороны Турции выразил благодарность сторонам зерновой сделки после ее продления

Политика
Глава минобороны Турции выразил благодарность сторонам зерновой сделки после ее продления

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар выразил признательность сторонам зерновой сделки, в том числе министру обороны России Сергею Шойгу.

Руководитель турецкого ведомства заявил, что признателен участникам переговоров за их усилия по продлению договоренностей. Делегации пришли к соглашению, что сделка продолжит свое действие еще на 60 дней. Срок предыдущего договора о беспрепятственных поставках зерна истек 18 мая.

Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя объяснил, почему российская сторона согласилась на продолжение зерновой сделки. Он отмечал, что Москва все еще надеется на устранение трудностей по ее реализации.
зерновая сделка минобороны турции переговоры продление зерновой сделки благодарность
Военкоры ФАН