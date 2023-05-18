Глава минобороны Турции выразил благодарность сторонам зерновой сделки после ее продления

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар выразил признательность сторонам зерновой сделки, в том числе министру обороны России Сергею Шойгу.
Руководитель турецкого ведомства заявил, что признателен участникам переговоров за их усилия по продлению договоренностей. Делегации пришли к соглашению, что сделка продолжит свое действие еще на 60 дней. Срок предыдущего договора о беспрепятственных поставках зерна истек 18 мая.
Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя объяснил, почему российская сторона согласилась на продолжение зерновой сделки. Он отмечал, что Москва все еще надеется на устранение трудностей по ее реализации.