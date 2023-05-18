Глава минобороны Турции выразил благодарность сторонам зерновой сделки после ее продления

Руководитель турецкого ведомства заявил, что признателен участникам переговоров за их усилия по продлению договоренностей. Делегации пришли к соглашению, что сделка продолжит свое действие еще на 60 дней. Срок предыдущего договора о беспрепятственных поставках зерна истек 18 мая.