«Запад начал понимать неизбежность провала ВСУ»: сенатор Цеков о решающих месяцах для Украины

Представители стран коллективного Запада, наконец, начали понимать, что у Киева нет шанса победить в военном конфликте с Россией. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил сенатор Сергей Цеков.
Ранее газета Financial Times сообщила, что украинские и европейские чиновники частично подтверждают оценку Соединенных Штатов Америки, согласно которой администрация Киева в 2023 году вряд ли достигнет всех поставленных политических целей на поле боя.
«Если мы доберемся до сентября, а Украина не добьется значительных успехов, тогда международное давление (на Запад) с целью привести их к переговорам будет огромным», — приводит издание слова неназванного чиновника.
При этом отдельные должностные лица, Генеральная ассамблея ООН и саммит G20 в сентябре станут площадками, на которых на Российскую Федерацию и Украину будут оказывать давление и призывать сесть за стол переговоров.
«Слава богу они начали говорить о том, что Украина не достигает никаких результатов в конфликте. То есть Запад начал понимать неизбежность провала ВСУ, но это им только сейчас стало понятно, мы же осознавали это с самого начала, мы знали, что Киев не может достичь каких-то результатов с точки зрения того, что они одержат победу над Российской Федерацией, это в принципе невозможно», — прокомментировал сообщение сенатор Цеков.
По его словам, и Москву и Киев лидеры европейских государств будут пытаться склонить к мирному диалогу, но на условиях, удобных США и их сателлитам, что недопустимо для Кремля и всего народа Донбасса.
«Им нужно даже в этой ситуации делать хорошую мину при плохой игре. Они должны начинать говорить о проведении мирных переговоров и достижении результатов в процессе. Но они подразумевают свои результаты, а именно возвращение Крыма, оставление нами Донбасса. И это также невозможно. У нас совсем другой подход — все задачи СВО должны и будут выполнены. Мы возвращаем исторические территории, за которые наши предки отдали миллионы жизней. И то, что эти территории останутся нашими, я даже не сомневаюсь», — заключил политик.
Ранее сообщалось, что в США начинают задумываться о прекращении «банкета» Украины.