Никаких заигрываний: юрист Соловьев оценил шансы звезд-иноагентов вернуть российскую аудиторию

Ряд бежавших из РФ известных людей, ранее получивших статус иностранного агента, обратились в суд с исками о признании данного решения Минюста России незаконным. Стартовал с инициативой пародист Максим Галкин✱, эстафету переняли артисты Земфира✱, Семен Слепаков✱ и другие. В комментарии ФАН ученый-правовед, общественный деятель, писатель Иван Соловьев оценил шансы звезд-иноагентов вернуть российскую аудиторию.
«Я не сторонник конспирологических версий этих действий, однако, полагаю, что координируются они из одного места. У аффилированных с иноагентами юристов уже есть некоторый опыт рассмотрения судами подобных дел. Думаю, что, накопив определенную аналитику, иноагенты со своими представителями еще раз решили протестировать красные линии нашего правосудия. Совершенно понятно, что они ищут слабые места в принятых решениях», — отметил юрист.
Однако найти те самые слабые места, по мнению собеседника ФАН, будет не так-то просто. Ведь есть конкретная информация об осуществлении включенными в «черный список» лицами противоправной политической деятельности и не менее конкретные сведения о получении ими финансирования из-за рубежа.
«Как можно это опротестовать, не очень понятно», — усомнился ученый-правовед.
По его мнению, в суде придется поставить под сомнение достоверность имеющихся фактов. Но более того, придется и разубедить всех в совершенно очевидных вещах. Также юрист не исключает, что подобные действия звезд-иноагентов осуществляются и для того, чтобы поставить вопрос о проработке механизма исключения гражданина или организации из соответствующего реестра. И, конечно, лишний раз напомнить о себе.
«И здесь, и там показать, что они борются с российской судебной системой. А россиянам показать, что не такие уж они и плохие, как их хотят представить. Вдруг, именно так мы воспримем их потуги. Но людей не обманешь, они не только не хотят принимать обратно кавалеров ордена Иуды всех степеней, но и внимать их сомнительному творчеству. Такой вот полный народный отлуп. И никакие заигрывания с бывшей аудиторией им не помогут, хоть все вместе агитбригадой на фронт попросятся. Кто предал один раз, сделает это еще и еще», — резюмировал заслуженный юрист РФ.
Ранее депутат Госдумы Мария Бутина высказалась об иноагентах и покинувших Россию знаменитостях. Парламентарий призвала отделять закон от морально-этической стороны и заявила, что за совершенные ошибки надо платить.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами