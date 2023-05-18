Никаких заигрываний: юрист Соловьев оценил шансы звезд-иноагентов вернуть российскую аудиторию

По его мнению, в суде придется поставить под сомнение достоверность имеющихся фактов. Но более того, придется и разубедить всех в совершенно очевидных вещах. Также юрист не исключает, что подобные действия звезд-иноагентов осуществляются и для того, чтобы поставить вопрос о проработке механизма исключения гражданина или организации из соответствующего реестра. И, конечно, лишний раз напомнить о себе.