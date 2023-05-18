На Красной площади задержали туриста с двумя бутылками бензина

Вечером 17 мая на Красной площади в Москве сотрудники полиции задержали мужчину с двумя пол-литровыми бутылками бензина, сообщает Telegram-канал SHOT.
По сведениями канала, 36-летний житель Забайкальского края вел себя неадекватно. Он дергался, приставал к прохожим и невнятно с ними разговаривал. Самым странным оказалось то, что при себе турист держал две пол-литровые бутылки с бензином.
Мужчину задержали и доставили в полицейский участок. Сообщается, что там ему стало плохо и сотрудники полиции вызвали бригаду скорой помощи. Туриста госпитализировали, ему диагностировали психическое расстройство на фоне отравления ядами или химикатами.
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