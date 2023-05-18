Президент США Байден и госсекретарь Блинкен прибыли в Хиросиму на саммит G7

Президент США Джо Байден прибыл в Хиросиму, где примет участие в саммите лидеров G7. Вместе с ним был госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
Главу США встречал у трапа самолета посол страны в Японии Рам Эмануэль. Позже должна пройти двусторонняя встреча Байдена с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
В текущем году председателем саммита G7 является Япония. Кроме стран «Большой семерки», приглашение для участия получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три государства.
Саммит группы G7 начался в Хиросиме 18 мая и завершится 21 мая. Одним из главных вопросов остается — извиниться ли президент США Джо Байден перед Японией за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 1945 года.