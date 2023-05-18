Шестиклассник затеял интимную переписку в Telegram и впал в кому

Школьник из Кургана вступил в интимную переписку в Telegram с девушкой. В результате медики обнаружили его без сознания.
Об инциденте сообщил Telegram-канал Ural Mash. По данным авторов, 14-летний россиянин вступил в один из чатов, созданных для эротических знакомств.
В рамках беседы его попросили выполнить задание. Пользователь согласился. После этого его обнаружили без сознания. На мальчике не было нижнего белья. На место вызвали скорую помощь.
На данный момент известно, что состояние школьника стабилизировано. Правоохранители проводят проверку.
Ранее в МВД РФ сообщили о задержании авторов нескольких Telegram-каналов. Они вымогали у подписчиков деньги. Правоохранители не указали названия сообществ, однако заявили, что у каналов были яркие наименования.