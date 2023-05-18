В Петербурге задержали двух подозреваемых в неудачной попытке ограбить клиента Сбербанка

В отделении «Сбербанка» в Приморском Районе Санкт-Петербурга неизвестные предприняли попытку ограбить мужчину. Об этом сообщает 78.ru.
По данным издания, два жителя Ингушетии в отделении банка на Комендантском проспекте, 13 угрожали 27-летнему молодому человеку и пытались завладеть его сумкой.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали злоумышленников 26 и 28 лет. Их поместили в изолятор временного содержания. Полицейские устанавливают детали произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее агентство URA.RU сообщало, что недавно вышедший из мест лишения свободы пермяк вновь предстанет перед судом за ограбление магазина ради сковородок.