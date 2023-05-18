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В Петербурге задержали двух подозреваемых в неудачной попытке ограбить клиента Сбербанка

Происшествия
В Петербурге задержали двух подозреваемых в неудачной попытке ограбить клиента Сбербанка

В отделении «Сбербанка» в Приморском Районе Санкт-Петербурга неизвестные предприняли попытку ограбить мужчину. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, два жителя Ингушетии в отделении банка на Комендантском проспекте, 13 угрожали 27-летнему молодому человеку и пытались завладеть его сумкой.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали злоумышленников 26 и 28 лет. Их поместили в изолятор временного содержания. Полицейские устанавливают детали произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее агентство URA.RU сообщало, что недавно вышедший из мест лишения свободы пермяк вновь предстанет перед судом за ограбление магазина ради сковородок.
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