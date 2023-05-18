На Тайване молодожены отпраздновали рождение ребенка блюдом из плаценты

Пара стала родителями 14 мая, после чего артист рассказал своим подписчикам о необычном сюрпризе для жены. По его словам, мать ребенка нуждается в восстановлении потраченных сил. Для того, чтобы помочь ей в этом, Ванг решил воспользоваться экстравагантным способом — приготовить блюдо из плаценты и пуповины дочери.