На Тайване молодожены отпраздновали рождение ребенка блюдом из плаценты

Тайванский актер Бенджи Ванг со своей женой приготовил блюдо из плаценты после рождения дочери, пишет 8DAYS.
Пара стала родителями 14 мая, после чего артист рассказал своим подписчикам о необычном сюрпризе для жены. По его словам, мать ребенка нуждается в восстановлении потраченных сил. Для того, чтобы помочь ей в этом, Ванг решил воспользоваться экстравагантным способом — приготовить блюдо из плаценты и пуповины дочери.
«Я впервые готовлю человеческую плоть и не перестаю себя спрашивать, нормально ли ее готовить? Раньше я такого не делал, поэтому немного боялся, когда взял в рот первый кусочек», — цитирует актера издание.
После дегустации молодой отец рассказал, что вкус плаценты напомнил ему свиную печень. Рецепт блюда, а также дегустацию Ванг выложил на своей странице в соцсети.
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