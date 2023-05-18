В офисе Зеленского заявили, что на Украине «ненавидят» Россию

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк не постеснялся высказаться о «ненависти» к России от лица Украины.
По его словам, киевский режим «всегда и везде» будет преследовать РФ. Подоляк также убежден, что с Москвой «разговаривать нечего».
«Да, каждого из вас Украина достанет, и неважно, как именно – юридически или физически», — добавил советник главы офиса Зеленского в своем микроблоге в Twitter (заблокирован на территории РФ).
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев ранее призвал возбуждать уголовные дела в отношении проявляющих русофобию лиц. Этим вопросом следует всерьез заняться в ближайшее время, добавил он.